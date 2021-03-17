BIST 1.588
DOLAR 7,50
EURO 8,93
ALTIN 418,36
HABER /  YEREL
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

Kanada'ya Çin'den gizli kargo! İçinden çıkanı görünce şaşkınlık yaşadı

KANADA'da Brent Braaten, Çin’den gönderilen kargoyu açınca şaşkına uğradı. İsimsiz koliden, 3 kafalı ve dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Abone ol

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten adlı kişi, sabah evinin kapısını açtığında bir koliyle karşılaştı. Braaten kendisine gönderilen koliyi açınca şaşkına döndü. Braaten'a Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, “Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin’den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim” dedi.

"Kullanım talimatlarıyla geldi"
Braaten, kolinin içerisinden ‘kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında ‘ürünün’ odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, ürün için internet üzerinden yaptığı araştırmada fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Baharı beklerken sürpriz! Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Sinan Engin'den Kuşadası Belediyesi'ne ziyaret
Bursa'dan yürek yakan haber! Hasta ziyaretine gidiyordu feci şekilde öldü
Konya'da alevler daireyi sardı! 8'i çocuk 10 kişi hastanelik oldu
Ayağı sakatlanan genç kadın doktora gitti erkek olduğunu öğrendi
Meral Akşener'den sert andımız çıkışı! Erdoğan'a 'Tık' tepkisi
Ekrem İmamoğlu'nun hapsi istenen davada karar günü
MHP kurultayı detayları: Bahçeli tek aday, yönetimde yüzde 40 değişim bekleniyor
Trabzon'da vahim olay! İzole olmayan bir kişi spor salonuna gitti, 45 kişiye virüs bulaştırdı
Erzurum'da korkutan görüntü indirimi duyan koştu
Yorumlar