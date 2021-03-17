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İmamoğlu hakkındaki 'valiye hakaret' davasında karar! 7.080 TL para cezası ödeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması görüldü. Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı. Geçtiğimiz duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Bugün görülen davada İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.

Ne olmuştu?

Ordu’da, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP’ten geçerken tartışma yaşadı. Bu sırada dönemin Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülüp dava açılmıştı.

VIP gerginliğinin görüntüleri yayınlanmıştı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili video kaydında ise Ordu Valisi Settar Yılmaz'a yönelik hakaret içiren bir sözü duyulmuyordu.

VIP'te görevli olan ve İmamoğlu ile beraberindekilere kapıları kapatan görevlilerle CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un tartıştığı görülüyordu. İmamoğlu’nun ise Torun'a, “Vali Bey'e hiç kılçık taktırmanın anlamı yok. Biz gidelim. Vatandaş gibi gidelim. Gel şuradan, kurban olayım. Bak vallahi” dediği duyuluyordu. İmamoğlu'nun bu çabası sonuç veriyor ve heyet havalimanındaki normal yolcu girişinde çıkış yapmak için VIP'ten ayrılıyordu.

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