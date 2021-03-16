Emre Aşık'ı öldürtmek isteyen Yağmur Aşık'ın cezası belli oldu

Boşanma aşamasında olduğu futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesi için iki kez tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Aşık'a, jandarmaya direnmekten ve hakaretten açılan davada hapis cezası verildi.

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Yağmur Aşık, erkek arkadaşı Erdi Sungur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken, daha sonra ikinci kez tetikçi tuttuğu iddiasıyla da farklı bir soruşturma açıldı. Yağmur Aşık'a açılan davalardan biri de Erdi Sungur ile birlikte Düzce'de "Jandarmaya direnmek ve hakaret" davasıydı.

Hapis cezası verildi

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre; bu davayı karara bağlayan Düzce Asliye Ceza Mahkemesi, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'a "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Yağmur Aşık'ı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Cezanın infazı için hapse girecek

Mahkeme cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmedi. Cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kaydedildi. Mahkemenin verdiği karar istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Yağmur Aşık, cezanın infazı için hapse girecek. Yağmur Aşık'ın başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozulup infaz edilecek.

Olay nasıl gelişti?

Mahkeme kararına göre, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un ceza aldığı olay şöyle gelişti: "Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin Koronavirüs tedbirleri kapsamında önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada, Erdi Sungur ve yanında bir kişinin olduğu araç ihbarı yapıldı.

İhbarda belirtildiği gibi bir süre sonra Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın içinde olduğu araç, jandarma kontrol noktasına yaklaştı. Sürücü Erdi Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nin üzerine aracı sürdü. Gökhan K. kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Daha sonra Erdi Sungur ve Yağmura Aşık, Cumayeri ilçesi Orta Merkez Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalandı."