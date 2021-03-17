BIST 1.588
DOLAR 7,50
EURO 8,93
ALTIN 418,36
HABER /  YEREL
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

Erzurum'da 'indirim' kuyruğunda Covid-19 tedbirleri hiçe sayıldı

Covid-19 Risk haritasında sarı kategoride bulunan (Orta riskli) Erzurum'da, züccaciye mağazasında indirim olduğunu duyanlar tedbirleri hiçe saydı. Mağaza önünde ulaşan kuyruğu iş yeri çalışanları çözemeyince polisten yardım istendi.

Abone ol

Merkez Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki 3 katlı züccaciye mağazasının sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağı duyuruldu. Koronavirüs vaka sayılarının bazı bölgelerde artmasına rağmen sabah erken saatlerde iş yeri önünde çoğu kadın onlarca kişi toplandı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, saatlerce mağazaya girmek için bekledi.

Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi. Polisler, giriş ve çıkışlarda bekleyip, mağazaya giren kişi sayısını kontrol etti. Ancak kalabalığın mağazaya giriş için ısrar etmesi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi.

İş yeri müdürü Murat Yazıcı, "İçeri ekiplerin eşliğinde 10- 20 kişi alıyoruz. Herkese yetecek kadar kampanyalı ürünler var. Koronavirüs var, evet biliyoruz ancak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

"Virüs sadece burada yok her yerde var, içeride indirim var"
Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül ise "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabi ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ailesini katledip intihar eden Mustafa'nın halası: Yeğenimi Bitcoin yaktı
Emre Aşık'ı öldürtmek isteyen Yağmur Aşık'ın cezası belli oldu
Sergey Şoygu'dan Türkiye açıklaması: Zor, ancak sonuç veren ilişkilerimiz var
Son 100 yılda sadece iki kez görüldü! Muş'ta özgürlüğe kanat çırpacak
Dolar, euro ve altın ne durumda? Piyasalar faiz kararına kitlendi
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Bebek'te parti yapılan ünlü otel 10 gün mühürlendi
Kanada'ya Çin'den gizli kargo! İçinden çıkanı görünce şaşkınlık yaşadı
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Baharı beklerken sürpriz! Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Sinan Engin'den Kuşadası Belediyesi'ne ziyaret
Yorumlar 1 yorum