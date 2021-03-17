2 aylığına geldiği Başkale'de 39 yıl görev yaptı 17 kaymakamla çalıştı

Burada konuşan Asım Solak, Karakelle'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Yazı İşleri Müdürümüz Sami Bey ilçemize uzun yıllar hizmet etti. Göreve ilk geldiğimde herkes tarafından sevilen ve güven duyulan, ilçeye çok emek veren bir kişi olarak tanıdım. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve huzur diliyorum” dedi.



