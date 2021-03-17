POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu! 232 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232’si gözaltına alındı.Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu düzenlendi. Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232’si gözaltına alındı.