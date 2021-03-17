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POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu! 232 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232’si gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu düzenlendi. Operasyonda, POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, şüphelilerden 232’si gözaltına alındı.

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