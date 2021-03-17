BIST 1.564
DOLAR 7,51
EURO 8,95
ALTIN 417,81
HABER /  YEREL
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

Esenyurt'ta dere mavi aktı! Arnavutköy'de de kırmızı akmıştı

 ARNAVUTKÖY'deki kırmızı akan derenin ardından Esenyurt'ta kimyasal atık nedeniyle Haramidere mavi aktı.

Abone ol

Esenyurt'ta Haramidere'nin Yeşilkent Mahallesi'nde kalan bölümü maviye büründü. Kanaldan akan mavi renkteki su, derenin kısa sürede rengini değiştirdi. Yayılan koku nedeniyle de rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterdi. 

Çevredeki fabrikaları suçlayan Hülya Karaman, "Dere her zaman böyle akıyor. Neden böyle aktığını bilmiyorum. Ama herkes fabrika atıklarından dolayı böyle aktığını söylüyor. Yetkililere buranın videosunu çekip atmama rağmen kimse ilgilenmedi. İki hafta önce buranın kokusundan evlerde oturamıyorduk" dedi. 

Derenin mavi aktığını kokudan fark ettiğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Yoldan geçerken derenin mavi aktığını fark ettim. Burası meydana yakın bir yer. Bu akan mavi su kimyasal mı yoksa zehirli atık mı bilmiyoruz. Yan tarafımız oyun parkı, çocuklar oyun oynuyor. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu. 

Arnavutköy'de dere kırmızı akmıştı

Öte yandan Arnavutköy'de de dere kırmızı akmıştı. Aynı derenin daha önce yeşil akarken fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Dereye rögara boşaltılan kimyasalın karıştığı ifade edilirken yetkililerin incelemesi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu hakkındaki 'valiye hakaret' davasında karar! 7.080 TL para cezası ödeyecek
Erzurum'da 'indirim' kuyruğunda Covid-19 tedbirleri hiçe sayıldı
Emre Aşık'ı öldürtmek isteyen Yağmur Aşık'ın cezası belli oldu
Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
Son 100 yılda sadece iki kez görüldü! Muş'ta özgürlüğe kanat çırpacak
Aydın İl Eğitim Müdürü "İstiklal Marşı kısık sesle ya da içten okunsun talimatı verdi' iddiası
Dolar, euro ve altın ne durumda? Piyasalar faiz kararına kitlendi
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Bebek'te parti yapılan ünlü otel 10 gün mühürlendi
Kanada'ya Çin'den gizli kargo! İçinden çıkanı görünce şaşkınlık yaşadı
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar