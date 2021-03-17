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Ordu'da korkunç olay! Üzerine ağaç düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

ORDU'dan son gelen haber üzüntüye boğdu. Korgan ilçesinde ormanda çalışırken üzerine ağaç düşen lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Ordu'nun Korgan ilçesinde ormanda çalışırken üzerine ağaç düşen lise öğrencisi Abdulhamit Eteş, hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tepealan Mahallesi'nde babasıyla ormanlık alanda çalışan Tepealan Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Abdulhamit Eteş'in üzerine kesilen ağaç düştü. 

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eteş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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