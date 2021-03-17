Emin Çölaşan kötü haberi verdi: Ağzının çevresi uyuşuyordu ayağa zor kalkıyordu.

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü yazısında okurlarına kötü haberi duyurdu. Geceyi hastaneye geçiren Çölaşan, aksama nedeniyle okurlarından özür diledi.

Abone ol

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugün okurlarından 'hastane izni' istedi. Geceyi hastanede geçirdiğini ve yeniden köşesine döneceğini okurlarıyla paylaşan Emin Çölaşan, eşi Eski Danıştay Başsavcısı ve Atatürkçü Düşünce Derneği eski Genel Başkanı Tansel Çölaşan'ın tedavisiyle ilgili okurlarına bilgi verdi. Çölaşan yazısında yaşananları "Sevgili okurlarım, eşim Tansel Çölaşan önceki akşam eve geldiğinde çok bitkindi... Elleri titriyor, başı dönüyor, ayağa zor kalkıyordu. Ağzının çevresi uyuşuyordu. Tansiyonu da hep yüksektir." diyerek anlattı.



Geceyi Başkent Üniversitesi'nde geçiren Çölaşan, eşinin durumunu "Tansiyonu ilaçlarla düşürdüler ama akşam saatlerinde başlayan tetkikler bitmedi... Geceyi mutlaka hastanede geçirmesi gerektiğini bildirdiler. İyileştik, çıkalım dedikçe buraya insanlar kendileri gelir ama bizim iznimiz olmadan çıkamaz dediler!" sözleriyle anlattı







"Sabaha karşı bir saat sızmışım"

Eşine tetkikler yapıldığından Çölaşan "Bendeniz de refakatçi yatağına uzandım ama uyku tutmuyor ki! Gelen giden doktorlar, hemşireler... Sabaha karşı bir saat sızmışım! Saat 7 dolaylarında başucumda Mehmet Haberal ve hemen ardından Rektör Ali Haberal'ın sesleriyle uyandım. Uzman ekipleriyle vizite çıkmışlardı. Bu satırları yazdığım sırada Tansel'in tetkikleri devam ediyordu. Beyin MR'ı, kalbe eko testleri, kan almalar falan filan..." sözleriyle bahsetti.



"Yine hastaneye döneceğim"

Okurlarından özür dileyen Çölaşan "Bari bir şeyler yazıp mazeretimi okurlara bildireyim diye dün sabah gazeteye geldim ve bu kısa satırları yazıyorum. Birazdan yine hastaneye döneceğim. Elimde olmayan bu aksama nedeniyle sizlerden özür diliyorum sevgili okurlarım." dedi.