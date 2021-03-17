Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin: Türkiye tüm kaldıraçlara sahip

RUSYA Federal Uzay Ajansı başkanı Dmitriy Rogozin, Türkiye’nin Milli Uzay Programı'nı gerçekleştirmek için gerekli tüm siyasi ve ekonomik kaldıraçlara sahip olduğunu belirtti.

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Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan ‘Milli Uzay Programı’ Tanıtım Toplantısı, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti.

Toplantıda, 2018 yılında kurulan ve Türkiye’nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 yıllık hedefleri açıklandı. Açıklanan hedefler arasında, bir Türk vatandaşımızı uzaya göndermek de var.

Türkiye mesajı

Rusya Federal Uzay Ajansı başkanı Dmitriy Rogozin, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nı ve Rusya ile Türkiye arasındaki uzay ve savunma sanayisindeki iş birliği potansiyelini değerlendirdi.

Türkiye ve Rusya arasında, barışçıl uzay alanındaki ikili temasların uzun bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Rogozin, “Türk meslektaşlarımızla her zaman çeşitli etkinlikler kapsamında toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Etkileşimlerimizde edindiğimiz deneyim, iki ülkenin uzay faaliyetleri alanında önemli uzun vadeli ortak çıkarlara sahip olduğunu doğrulamaktadır.” diye konuştu.

"Birlikte çalışmak için anlaştık''

Söz konusu temasları daha sistematik ve kapsamlı bir hale getirmek için taslak bir belge üzerinde çalışıldığını anlatan Rogozin, “Barışçıl uzay faaliyetlerinde iş birliği konusunda Rusya-Türkiye hükümetlerarası anlaşmasının temeli olacak etkili bir yasal çerçeve oluşturmak için birlikte çalışma konusunda anlaştık.

Belgede yer alan hükümler, uzay faaliyetlerinin geniş bir yelpazesinde iş birliğimizi düzenlememizi sağlayacaktır. Şu anda taslak anlaşma Türk meslektaşlarımız tarafından inceleniyor.” ifadelerini kullandı.

"Türkiye, tüm yetkinliklere sahip''

Rogozin, Türkiye’nin de uzay programını gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip ülkeler arasında olduğunun vurgulayarak, “Türkiye'nin kendi Ay misyonunu hazırlaması ve uygulaması için gerekli tüm siyasi ve ekonomik kaldıraçlara sahip olduğundan hiç şüphemiz yok ve Türk havacılık sektöründe yeterli sayıda yetkin ve kalifiye uzman olduğunu da defalarca gördük.” dedi.

"Roscosmos Türkiye için hazır''

Roscosmos’un yabancı kozmonotların eğitimi noktasında tecrübe sahibi olduğunu anlatan Rogozin, “Rus uzmanlar, Türk kozmonotlarının eğitimi ve Türkiye'nin yararına insanlı bir uzay projesinin hazırlanması hakkında istişareleri başlatmaya hazır. Türk meslektaşlarımızdan uygun teklifleri bekliyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da 2019’da düzenlenen MAKS-2019 fuarına katıldığını hatırlatan Rogozin, “Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığım ‘uzaya Türk astronot gönderme’ teklifi büyük memnuniyetle karşılandı. Şu ana kadar taraflarımız bu konuda kapsamlı görüşmeler yapmadı, Türk meslektaşlarımızın inisiyatifini bekliyoruz.” diye konuştu.

Türk Savunma Sanayisine övgü

Türkiye’nin son dönemde tüm dünyanın dikkatini çeken insansız hava araçları (İHA) atılımını da değerlendiren Rogozin, “Önde gelen uluslararası havacılık fuarlarının, düzenli katılımcıları olarak Türk sanayisinin bu alandaki hızlı gelişimini dışarıdan görme fırsatı bulduk. Elbette Türk mühendislerinin bu alandaki çalışmalarının saygı uyandırmaması mümkün değil.” dedi.

Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye’de kurulacak uzay teknolojisi geliştirme merkezi için de Türkiye ve Rusya arasında yeni iş birliği olanaklarının doğabileceğini hatırlatan Rogozin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Herhangi bir ciddi uzay projesinin uygulanması, çok sayıda uzmanın, organizasyonun, yüklenicinin, önemli maddi ve finansal yatırımların ve önemli seviyede zaman kullanımının koordinasyonunu gerektirir.

Bu nedenle uluslararası iş birliği, her bir katılımcı için maliyetleri düşürmenize ve projenin genel başarı şansını artırmanıza olanak tanıyan en çekici seçeneklerden biridir.

Uluslararası iş birliği, şu anda Rusya Federasyonu'nda uygulanmakta olan Uzay Stratejisinin de önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda, Roscosmos, yabancı ortaklarından iş birliğinin geliştirilmesine yönelik her türlü öneriye açıktır.

Güneydeki önemli komşumuz ve ortağımız Türkiye’nin uzayla ilgili girişimlerine katılmak için tüm fırsatları değerlendirmekten her zaman mutluluk duyarız.”