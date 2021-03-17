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Konut fiyatları son bir yılda yüzde 30,4 arttı! Merkez Bankası Endeksi

Ekonominin lokomotifi olarak bilinen sektörde fiyatların fahiş şekilde arttığı ortaya çıktı. Ocakta Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 30,4 oranında arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi‘ne göre ocakta Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 30,4 oranında arttı. Reel fiyat artışı yüzde 13,5 oldu.

İstanbul’da artış yüzde 27,7, Ankara’da yüzde 29,3, İzmir’de yüzde 32,2 oldu.

Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 3.999 TL’ye ulaştı. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 6.270 TL, Ankara’da 2.941 TL, İzmir’de 4.765 TL olarak gerçekleşti.

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