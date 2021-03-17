BIST 1.568
DOLAR 7,52
EURO 8,95
ALTIN 418,00
HABER /  YEREL
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

Gidişat iyi değil! Çankırı Valisi son durumu açıkladı

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışının yaşandığını belirterek vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Abone ol

Vali Ayaz ve beraberindekiler, Necip Fazıl Kısakürek Sokak esnafını ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini kontrol etti. Ayaz, denetleme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, hiç ummadıkları vaka artışıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

2 ayda gelinen yol 2 haftada geri gitti

Vaka artışının devam ettiğini, 2 ayda gelinen yolu 2 haftada geri gittiklerini dile getiren Ayaz, "Hastaneye onun yansıması yavaş yavaş olacak. Vefat sayımız 325 oldu. Onun için tekrar tüm Türkiye'de olduğu gibi sahadayız ama vatandaşlarımızdan tekrar tedbir, tedbir, tedbir istiyoruz." dedi.

Salgının henüz bitmediğine, normalleşmenin yanlış anlaşıldığına vurgu yapan Ayaz şunları kaydetti:

"Psikolojik olarak virüsün bittiği ile ilgili bir kanı oluştuğu kanaatindeyiz. Çok yanlış. Daha önümüzde yürüyeceğimiz aylarca yol var. Onun için lütfen daha fazla can kaybı görmek, yaşamak istemiyoruz. Tedbirlere uyum istiyoruz. Şimdi tekrardan esnaf arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Gerekli uyarıları yapacağız. Ama dediğim gibi hepimizin çok dikkatli olması gerekmekte.

ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli Valisi Özkan ildeki vaka artışının nedenini açıkladı
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anneye yılın en cesur kadını ödülü
Konut fiyatları son bir yılda yüzde 30,4 arttı! Merkez Bankası Endeksi
Adıyaman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Koronavirüs tedbiri! Edirne Enez’de mesire alanları kapatıldı
Mustafa Destici: Andımızın tekrar okullarımızda okutulmasını istiyoruz
'Çok yüksek riskli' Samsun'da Covid-19 vaka artışında İngiltere varyantı etkisi
İsrail’de en az 2 bin yıllık ‘Ölü Deniz Yazmaları’ bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Çanakkale'ye geliyor
Yavaş yürüyenlerin Covid-19'dan ölme riski 4 kat daha fazla
Yorumlar