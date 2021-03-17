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Burası 'çok yüksek riskli' Samsun! Covid-19 hastası parkta yakalandı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da Covid-19 nedeniyle karantinada olması gereken kişi, parkta otururken polis denetiminde yakalandı. 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanan kişi daha sonra yurtta karantinaya alındı.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Atatürk Parkı Onur Anıtı çevresinde yaptığı denetimlerde parkta oturan kişinin Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorguladı.

Yapılan incelemede kimliği açıklanmayan erkek şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Bu kişi, 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanarak Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı.

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