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Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Yunanistan ile istişari görüşmelerine ilişkin ''Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz.'' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, ''Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

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