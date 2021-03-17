Boşanmak üzereydi! Sinop'ta öfkeli eş dehşet saçtı kanlar içinde kaldı

SİNOP'ta 35 yaşındaki Nurdan Sezici, boşanma aşamasındaki kocası 40 yaşındaki Mehmet Sesizi tarafından av tüfeği ile 6 el ateş ederek yaralandı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Hıdırlı köyünde meydana geldi. Mehmet Sezici ile boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Sezici, yanındaki av tüfeği ile eşine 6 el ateş etti. Nurdan Sezici kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurdan Sezici, gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sezici'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayın ardından jandarma ekipleri Mehmet Sezici’yi gözaltına alındı.