ABD Başkanı Joe Biden ateş püskürdü: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki seçimlere karıştıklarına dair iddialar üzerine Moskova'nın bedel ödeyeceğini belirtti. Biden, "Bence Rusya'nın lideri Putin bir katil" görüşünü savundu.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine çok sert açıklamalar yaptı. Dış politikada göreve geldiği günden beri düşük bir tonda açıklamalar yapan Biden, ABC News'e verdiği röportajda sert bir şekilde Rusya ve Putin'i hedef aldı.

"Putin bir katil"

"Bence, Rusya'nın lideri Putin bir katil" diyen ABD Başkanı Biden, Rusya'nın ABD'nin seçimlerine karıştığına dair iddiaları yalanlamasına da değindi. Biden, "Moskova, seçimlere karıştığı için bedel ödeyecek" dedi. Bunun ne olacağına ilişkin soruya ise ABD Başkanı, "Kısa süre içinde göreceksiniz" yanıtını verdi.

ABD istihbaratının 15 sayfalık raporu Washington yönetimi, Rus lider Vladimir Putin'in 2020'de gerçekleşen ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını iddia etmişti. ABD istihbaratının dün gece yayınladığı 15 sayfalık raporda, Rusya'nın seçimin ibresini Donald Trump yönünde çevirmeye çalıştığını aktarmıştı.

"Raporda hiçbir bilgi ya da somut kanıt bulunmuyor"

Rusya'nın 3Kasım'da gerçekleşen seçimlerden önce Biden'a karşı karalama kampanyası düzenlediği belirtilirken; iddiaları temelsiz bulan Moskova yönetimi, "Hazırlanan bu raporda hiçbir bilgi ya da somut kanıt bulunmuyor" açıklamasını yapmıştı. Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov da iddiaları yalanlayarak, "Bu iddialar temelsiz ve ellerinde hiçbir kanıt yok. Bu tür hamleler ikili ilişkilere zarar veriyor" dedi.