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Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı! Büyük korku yaşadılar

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde evde tabancasını çıkarıp, etrafa rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı.

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KAYSERİ'de, evde tabancayla rastgele ateş ettiği iddia edilen S.K. gözaltına alındı.

Melikgazi ilçesindeki Gülük Mahallesinde oturan S.K., evde tabancasını çıkarıp, etrafa rastgele ateş etti. Büyük korku yaşayan A.K., polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen S.K., polisi görünce evden çıkarak, kaçmaya çalıştı. Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında saklanan S.K., özel harekat polisinin desteğiyle yakalanarak gözaltına alındı.

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