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Suriye Afrin'e sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Anadolu Ajansı

SURİYE'de Afrin bölgesine sızmaya çalışan çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken 2 PKK/YPG'li terörist sağ olarak yakalandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasıyla PKK/YPG'li teröristlerin temizlendiği Afrin'e saldırı planları bitmiyor. ABD'nin önünde adeta siper olduğu ve bölgeyi terk ettiğini söylediği teröristler, şehre sızma girişiminde bulundu.

Bölgede güvenliği sağlayan güçlerle çatışmaya giren teröristlerden 2 kişi, sağ ele geçirildi.

Kadın terörist kendini patlattı
Bir kadın teröristin yakalanacağını anladığı anda kendini patlattığı çatışmada, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

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