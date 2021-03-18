Aksaray Erdoğdu'daki arkeolojik 8 katlı 40 odalı gizemli yer altı şehri!
Erdoğdu yer altı şehri milattan önceki yıllara ait ve 8 katlı tam 40 odalı.
AKSARAY Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Erdoğdu Yaylası yakınlarında bulunan ve uzunluğu henüz tespit edilemeyen yer altı şehrinin milattan önce 4-8 bin yıllarında yapıldığı değerlendiriliyor.
Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, yaptığı açıklamada, yer altı şehrinin tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığını söyledi.
Burasının turizme kazandırılması halinde bölgeyi bu güzergahtaki önemli merkezlerden biri haline dönüştüreceğini dile getiren Güneş şunları kaydetti:
"Bazı yerlere girilmiyor" : "Yer altı şehrimiz, belde merkezinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bölgede bugüne kadar ciddi bir araştırma yapılmadı. Yer altı şehrinin açılan ağız bölümünden içeri fenerlerle girilebiliyoruz. Yer altı şehrinde göçükler oluşmuş, bu nedenle bazı yerlere girilmiyor. "