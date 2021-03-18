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Aksaray Erdoğdu'daki arkeolojik 8 katlı 40 odalı gizemli yer altı şehri!

Aksaray Erdoğdu'daki arkeolojik 8 katlı 40 odalı gizemli yer altı şehri!

Erdoğdu yer altı şehri milattan önceki yıllara ait ve 8 katlı tam 40 odalı.

Aksaray Erdoğdu'daki arkeolojik 8 katlı 40 odalı gizemli yer altı şehri!

AKSARAY Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Erdoğdu Yaylası yakınlarında bulunan ve uzunluğu henüz tespit edilemeyen yer altı şehrinin milattan önce 4-8 bin yıllarında yapıldığı değerlendiriliyor. 

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Aksaray Erdoğdu'daki arkeolojik 8 katlı 40 odalı gizemli yer altı şehri!

Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş, yaptığı açıklamada, yer altı şehrinin tarihi İpek Yolu üzerinde yer aldığını söyledi.

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Aksaray Erdoğdu'daki arkeolojik 8 katlı 40 odalı gizemli yer altı şehri!

Burasının turizme kazandırılması halinde bölgeyi bu güzergahtaki önemli merkezlerden biri haline dönüştüreceğini dile getiren Güneş şunları kaydetti:

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Aksaray Erdoğdu'daki arkeolojik 8 katlı 40 odalı gizemli yer altı şehri!

"Bazı yerlere girilmiyor" : "Yer altı şehrimiz, belde merkezinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bölgede bugüne kadar ciddi bir araştırma yapılmadı. Yer altı şehrinin açılan ağız bölümünden içeri fenerlerle girilebiliyoruz. Yer altı şehrinde göçükler oluşmuş, bu nedenle bazı yerlere girilmiyor. "

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