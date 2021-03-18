Aksaray Erdoğdu'daki arkeolojik 8 katlı 40 odalı gizemli yer altı şehri!

"Bazı yerlere girilmiyor" : "Yer altı şehrimiz, belde merkezinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bölgede bugüne kadar ciddi bir araştırma yapılmadı. Yer altı şehrinin açılan ağız bölümünden içeri fenerlerle girilebiliyoruz. Yer altı şehrinde göçükler oluşmuş, bu nedenle bazı yerlere girilmiyor. "