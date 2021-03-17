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Covid-19'a yakalanan Beşşar Esad ve eşinin sağlık durumu iyiye gidiyor

Koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile eşi Esma Esad’ın durumlarının normale dönmeye başladığı açıklandı.

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Birçok ülkede Koronavirüste üçüncü dalganın yaşanacağı yönünde uyarı yapılırken, yıllardır iç savaşın olduğu Suriye’de de hastalık kol geziyor. Şam’a kadar sıçrayan Covid-19, Beşşar Esad ve eşine de bulaşmıştı.

Virüsün ilk günlerini ağır geçiren Beşşar Esad ve eşi Esma Esad, apar topar Rusya’ya gönderilmişti. Burada tedavi altına alınan Esad çiftinin durumu geçtiğimiz günlerde ağırlaşmıştı.

Son gelen bilgilere göre ise tedavi işe yaradı ve çift ayaklanmaya başladı. Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi, Beşşar Esad ve eşi Esma Esad’ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Normale dönüyorlar...
Esad çiftinin koronavirüs testinin 9 gün önce pozitifi çıktığı, şu an yapılan laboratuvar ve radyolojik testlerin sağlık durumlarının yavaş yavaş normale dönmeye başladığını gösterdiği ifade edildi.

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