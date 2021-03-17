Son dakika Artvin Yusufeli'nde büyük yangın! 50’ye yakın ev alev aldı

ARTVİN’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50’ye yakın eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. İşte haberin ayrıntıları...

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Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 50’ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor” dedi.

İçişleri'nden açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yangınla ilgili, 'Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü’nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun' dedi.