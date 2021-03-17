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Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Kamyonet sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı

ÇATALCA'da lastiği patlayan TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR'ın sol arka lastiklerinden biri otoyolda patladı. Sürücü bunun üzerine hızını düşürerek, aracını emniyet şeridine çekip park etmek istedi. Ancak, arkadan gelen Kenan Çerçi, (33) yönetimindeki kamyonu durduramayarak TIR'a arkadan çarptı.

Feci kazada kamyonun sürücü kabininin üzerindeki kupa bölümü koparken, Çerçi yaşamını yitirdi. Sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda aksayan trafik normale döndü.

Kenan Çerçi'nin cesedi hastaneye kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza bölgesinden yansıyanlar:

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