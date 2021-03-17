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Gözaltına alınan Enver Aysever serbest bırakıldı! Paylaştığı karikatür tartışma yaratmıştı

Twitter'da paylaştığı karikatür nedeniyle açılmış olan soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan Gazeteci-yazar Enver Aysever, serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, Twitter’da paylaştığı bir karikatür nedeniyle açılmış olan bir soruşturmayla ilgili olarak bu sabah karakolda ifade verdikten sonra hakkında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilmiş bir yakalama kararı olduğu söylenerek gözaltına alındı.

"Yakalama kararı olduğunu öğrendik"

Aysever’in avukatı Özge Demir, suçlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği’nin 20 Mart 2020 tarihinde Aysever’in Twitter’da yaptığı bir paylaşımla ilgili olarak “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasında bulunduğunu, bununla ilgili olarak ifadesini almak üzere bir yakalama kararı olduğunu öğrendiklerini belirtti.

"Anadolu Adliyesi’ne ifade vermek üzere gittik"

Aysever’in başka bir soruşturma nedeniyle karakolda ifade verdikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındığını söyleyen Demir, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne ifade vermek üzere gittiklerini söyledi.

İfade verme işlemi tamamlanan Gazeteci Enver Aysever serbest bırakıldı.  Aysever, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Önce itibar suikasti yapıp ondan sonra bir yerden düğmeye basıyorlar. Ben bugün gitmesem yarın sabah evime saat 5’te gelseler kim ne diyebilecekti?" düşüncesini dile getirdi.

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