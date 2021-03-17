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Pençe-Kaplan operasyonunda çok sayıda yeni silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kartal operasyonu kapsamında, bölgede yapılan arama-tarama çalışmaları sırasında terör örgütü PKK’ya ait yeni silah ve mühimmatların ele geçirilip imha edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak kuzeyindeki operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgede yapılan kapsamlı arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait yeni silah ve mühimmat ele geçirilerek METİ timimizce imha edildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat arasında; 5 adet el bombası, 1 adet anti personel mayını, 2 bin 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 mühimmat sevk fişeği, 300 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü yer aldı” ifadelerine yer verildi.

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