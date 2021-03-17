Avrupa Birliği'nin aşı pasaportu hazır! Rus ve Çin aşısı olanlara pasaport yok

AVRUPA Birliği'nin aşı pasaportu taslağı hazırlandı. Sadece AB'den onay alan aşılardan olanlar bu pasaportta görülecek ve AB sertifikalı aşılar serbest dolaşımdan yararlanacak. Taslağa göre Çin aşısı bu pasaportta yer almayacağı için Türkler'e de serbest dolaşım yok.

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Avrupa Komisyonu aşı pasaportu yasa taslağını hazırladı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in tanıttığı ve üye ülkelerin onayına sunulan yasa tasarısı bu yaz AB içinde ve AB’den onaylı aşıları yaptıranlara seyahat serbestisi getiriyor. Yasa onaylanması halinde 15 Haziran itibariyle yürürlüğe girecek.

AB’den onay şartı getiriliyor

Sözcü'nün haberine göre “AB içerisinde onaylanmış ve birlik içinde piyasada olan aşılar” kavramı tasarıya girdi. Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Avusturya bu maddeyi desteklerini belli etti.

Yeşil renkte ve QR kodlu olacak

Dijital asi pasaportunun, banka kartı seklindeki versiyonu yeşil olacak. Buraya kişilerin bilgileri ve aşı durumu ile birlikte testleri yazılacak. Aşı yaptırmamış olanların PCR test sonucu girilecek. Bağışıklık kazanmış kişilerin de bu şekildeki bilgileri yer alacak.

AB içinde ortak veri bankası

Bunun için AB içinde ortak bir “veri bankası” oluşturulacak. AB üyesi ülkelerle uyumlu olanlar bu pasaporta girebilecek. Örneğin aşılamada büyük hız kazanan AB’den aşı onayı alan Pfizer/Biontech aşısını kullanan Israil, AB aşı pasaportunda yer alacak.

Rus ve Çin aşısı kullananlar dikkat

Rus ve Cin aşılarını kullanan Macaristan ve Cekya’ya da özel bir uyarı geldi. AB’nin bu iki ülkenin kullandığı ve henüz AB İlaç Ajansı EMA’dan onay almamış Rus ve Çin aşılarını tanımak zorunda olmadığı belirtildi. Bu ülkeler, bu aşılardan olan vatandaşları ancak ilk kullanım onayından ve belli prosedürlerden sonra aşı pasaportuna girebilecek ve buna da AB ülkeleri karar verebilecek.

"Türkiye aşı pasaportunda yok" iddiası

Çin aşısı yaptıran Türkler de doğal olarak aşı pasaportunda yer almayacağı iddia edildi. Bu da, Türk vatandaşlarının en azından bu yıl “seyahat serbestisi”nden yararlanamayacağı anlamına geliyor. Aşı pasaportuna dahil olamayınca, AB ülkelerinin Türk vatandaşlarına vize vermeme durumu da devam edecek.

Ancak hali hazırda vizesi bulunan ya da vize alabilecek konumdaki Türk vatandaşları PCR test sonucuyla ve karantinada kalarak AB ülkelerine gidebilecek. Türkiye’nin aşısı tanınmadığı için risk bölgesi tanımı da sürecek. Bu da bu yaz Türk turizmini olumsuz etkileyecek.