Mansur Yavaş’tan ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada para cezası verile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'a paylaştığı mesajla destek verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılması kararıyla ilgili, "Tanıklarımız dinlenmedi, sunduğumuz bilirkişi raporları dikkate alınmadı, hukuk ilkeleri ve içtihatlar hiçe sayıldı. Bağımsız yargının nasıl büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini sanık olarak görüp yaşamak sırası bugün bendeydi. Hepsi geçer, adalet ve hukuk er geç üstün gelir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek geldi.

"Her şey çok güzel olacak"

Sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayan Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı: Başkanım, bir hukukçu olarak, adalete olan inanç ve bağlılığımla er ya da geç eşit işleyen bir hukuk sisteminin üstün geleceğine inanıyorum. Adalet terazisinin eşit tartacağı yarınlara, bu inancı yüreğinde taşıyanlarla beraber ulaşacağız. Her şey çok güzel olacak.