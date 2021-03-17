Burdur'da parkta bıçaklı vahşet! 17 yaşındaki genç kız öldürüldü

BURDUR'da 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı 19 yaşındaki erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı’nda 19 yaşındaki E.Y. ile 17 yaşındaki G.C. tartışmaya başladı. İki gencin arasındaki tartışma büyüyünce E.Y., genç kızı bıçakladı. Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızı bıçaklayarak öldüren E.Y. ise gözaltına alındı.

Ayrıca Burdur Valiliği’nin genç kızın ailesine hukuki destek vermek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarını görevlendirdiği öğrenildi.

Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Bucak ilçesinde, 17.03.2021 günü saat 13.30 sıralarında Yunus Emre Parkı'nda kasten öldürme olayı meydana gelmiştir. Olayla ilgili E.Y. (2002) isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.