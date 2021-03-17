Fenerbahçe transfere doymuyor! 10 isim daha gelecek

Fenerbahçe'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olacağı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe transfer rotasını şimdiden planlamaya başladı. Sabah'ın aktardığı habere göre; sezonun transfer rekorunu kıran sarı-lacivertliler, gelecek sezon öncesi takıma katılan bu isimlerin yarıya yakınıyla yollarını ayırıp yerlerine yeni oyuncuları dahil edecek.

Gökhan Gönül: 1 yıl daha opsiyon hakkı olmasına rağmen kullanılmayacak. Çok sık sakatlık yaşayan 36 yaşındaki oyuncunun teknik ekibe katılması bekleniyor.

Lemos: Devre arasında gönderilmek istendi ancak ayrılmaya yanaşmadı. Başakşehir kupa maçında verilen şansı kullanamadı, bileti kesildi.

Tisserand: Bireysel hataları nedeniyle formayı kaybetti. Yeni stoper almak için Tisserand'a kulüp aranacak.

Caner Erkin: Takıma tecrübe katması beklenirken teknik heyetle sıkıntı yaşadı. Kritik haftalar öncesinde affedildi ancak sezon sonu durumuna bakılacak.

Jose Sosa: Sezon içinde iyi dönemler yaşasa da genel olarak performansı verimsiz görülüyor. Kulüpte 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ülkesine dönmek isterse 'hayır' denmeyecek.

Samatta: Aston Villa'ya bonservisin ilk taksiti haziran ayında ödenecek. Ancak 6.5 milyon Euro'luk bonservisini karşılayan bir teklif gelirse hemen değerlendirilecek.

Diego Perotti: Devre arası yollar ayrılmaya çalışılmıştı. Sakatlığı dolayısıyla takımda tutulması riskli görülüyor.

Papis Cisse: Sözleşmesi bitecek olan Senegalli oyuncu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Fenerbahçe yönetimi, mukavele uzatmayacak.

Kemal Ademi: Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen İsviçreli oyuncu, Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almıyor. Ya kiralanacak ya da satılacak.

Ozan satılacak 6 bölgeye transfer yapılacak

Bunun dışında kirada bulunan Zanka, Frey, Allahyar gibi oyuncuların da takımdan ayrılması bekleniyor. Türk futbolculardan Ozan Tufan'ın EURO 2020 sonrasında gelecek tekliflere göre bonservis geliri elde etmek adına gönderilebileceği gelen bilgiler arasında. Yine maaşı yüksek isimlerden Serdar Aziz, teklif bulunursa yolların ayrılabileceği bir başka isim.

10 oyuncu gelecek

Fenerbahçe'de gelecek sezon için 10 yeni oyuncunun kadroya katılması planlanıyor. Bu oyuncuların stoper, sağ bek, sol bek, orta saha, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev alan isimler olacağı ifade ediliyor.