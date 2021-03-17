Batıdaki tek 'mavi' şehir Uşak'ta vakalar fırladı sadece 3 'mavi' şehir kaldı! İşte il il son durum

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83’e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verip 'Sarı'ya döndü... Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Şimdi ise 'Mavi' kategorisinde sadece 3 il kaldı... Vaka artışları bu hızla giderse Mavi'den çıkan illerde yasaklar geri gelecek. İstanbul için ise alarm verildi...