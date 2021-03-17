Galatasaray'da 'stat işletme direktörü' ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Galatasaray’da krize dönüşen TT Stadı’nın bozuk zemini kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu. Galatasaray’da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevine dün itibarı ile son verildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştır. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz'' ifadeleri kullanıldı.