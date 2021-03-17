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Zonguldak Ereğli'de kaza sonrası şoka giren sürücü dakikalarca ağladı

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde maddi hasarlı kazada TIR ile çarpışan otomobilin sürücü Şevkiye Negüzel, şoka girip dakikalarca ağladı.

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Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Devrek Yol ayrımı yönüne giden Şevkiye Negüzel yönetimindeki 35 RTA 61 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isteyince aynı yöne giden Yıldıray B. yönetimindeki 34 JF 2662 plakalı TIR ile çarpıştı. Yolda dönen otomobil refüje çıktıktan sonra çelik halatlara çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, şoka giren Şevkiye Negüzel dakikalarca ağladı.

Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Şevkiye Negüzel, eşinin gelmesinin ardından kaza nedeniyle TIR şoförün suçladı. Negüzel, kendisinin sinyal verdiğini, TIR şoförünün bilerek çarptığını iddia etti. Şevkiye Negüzel’i eşi ve çevredekiler TIR şoförünün yanından uzaklaştırdı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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