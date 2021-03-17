DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Ömer Faruk Gergerlioğlu tepkisi!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklamada bulundu.Abone ol
DEVA lideri Ali Babacan, hakkında kesinleşen yargı kararının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
İşte Babacan'ın açıklaması:
Meclis, milletvekillerinin dokunulmazlıkları çerçevesinde farklı görüşlerin ifade ve müzakere edildiği çatıdır. Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır.