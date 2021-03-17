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DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Ömer Faruk Gergerlioğlu tepkisi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklamada bulundu.

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DEVA lideri Ali Babacan, hakkında kesinleşen yargı kararının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li  Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İşte Babacan'ın açıklaması:

Meclis, milletvekillerinin dokunulmazlıkları çerçevesinde farklı görüşlerin ifade ve müzakere edildiği çatıdır. Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır.

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