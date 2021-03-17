Kayseri'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü, kendini yaktı

KAYSERİ'de ailesiyle tartışan 40 yaşındaki kepçe operatörü Yaşar K., üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

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Ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan kepçe operatörü Yaşar K, Cumhuriyet Meydanında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yaşar K'ya ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile alevler söndürüldü.

"Ailem bana inanmadı"

Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K, "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim" dedi. Yaşar K, gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis inceleme başlattı.