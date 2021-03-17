BIST 1.567
DOLAR 7,51
EURO 8,95
ALTIN 417,45
HABER /  GÜNCEL
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

Kayseri'de ailesiyle tartışan kepçe operatörü, kendini yaktı

KAYSERİ'de ailesiyle tartışan 40 yaşındaki kepçe operatörü Yaşar K., üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Abone ol

Ailesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışan kepçe operatörü Yaşar K, Cumhuriyet Meydanında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Yaşar K'ya ilk müdahaleyi meydandaki polisler yaptı. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale ile alevler söndürüldü.

"Ailem bana inanmadı"

Vücudunun baş ve omuz kısmında yanıklar oluşan Yaşar K, "Ailem bana inanmadı, şimdi inanmasınlar da göreyim" dedi. Yaşar K, gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis inceleme başlattı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yüzlerce tank harekete geçti! Dünya ayağa kalktı: Savaş provası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilim Kurulu toplandı! Vaka sayıları patladı hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor
CHP'den HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine tepki
Galatasaray'da 'stat işletme direktörü' ile yollar ayrıldı
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan Ömer Faruk Gergerlioğlu tepkisi!
Fenerbahçe transfere doymuyor! 10 isim daha gelecek
Yozgat'ta gören dönüp bir daha baktı! Sebebini duyan şaştı kaldı
AK Parti'li Numan Kurtulmuş: Kongremizi yaptıktan sonra 2023 seçim süreci başlayacak
Diyarbakır'da evde korkunç manzara! 2 çocuk annesi boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu
Ankara'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan AK Partili Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür
Yorumlar