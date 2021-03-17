DSÖ Oxford'un AstraZeneca aşısı için kararı açıkladı! 21 ülke durdurmuştu

İNGİLTERE Oxford Üniversitesi'nin aşısı AstraZeneca ile ilgili son dakika kararını DSÖ duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" açıklamasında bulundu.

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Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin ünlü üniversitesi Oxford'un aşısı AstraZeneca'nın kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olduğu iddiaları vardı. AstraZeneca AB ve Birleşik Krallık'ta 17 milyon kişiye bu aşıdan yapıldığını, yalnızca 40'tan az kişide bu sağlık sorununun görüldüğünü söylüyor.

Hangi ülkeler aşılamayı durdurdu

Aralarında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, Tayland ve İrlanda'nın bulunduğu bir dizi ülke, aşının uygulanmasını durdurdu. İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg ve Litvanya'da da, aşının 17 ülkeye dağıtılan 1 milyon dozluk bir kısmının uygulanması askıya alındı.

AstraZeneca aşısıyla ilgili iddia ne?

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açıp, derin damar tıkanıklığı olarak da bilinen ven trombozunu ve akciğer embolisini tetikliyor olabileceğinden endişe ediliyor. Kanda oluşan pıhtılar zaman zaman, en çok da bacakta damarların tıkanmasına yol açarak kan dolaşımını engelleyip, sorunlara yol açabiliyorlar. Bacaklar, kalça, kasık ya da kollarda bu tıkanıklıkların ortaya çıkışıyla kendisini gösteren bu hastalığa halk arasında Damar Tıkanıklığı, tıp dilinde ise Derin Ven Trombozu deniliyor.

Bu pıhtılardan biri sabit bir yerde durmayıp vücutta gezebilir ve bir organa kan gitmesini engelleyebilir. Buna da emboli deniyor. Akciğer embolisi ise pıhtının kalbe ya da ciğerlere giden damarlardan birini tıkaması durumunda ortaya çıkan sağlık sorununa verilen isim.

Akciğer embolisi ciğerlerdeki oksijen düzeyini etkileyebileceği ve akciğerlerde hasara yol açabileceği için çok tehlikeli ve ölüm riski de taşıyan bir durum. Belirtileri arasında baş dönmesi, göğüste ağrı, solunum güçlüğü ve öksürük olabilir. Kan pıhtılaşmasını önlemenin en etkili yolları, aşırı kilolu olmamak, aktif bir hayat sürmek, yeterli su içmek, sigaradan ve uzun süreler oturup kalmaktan kaçınmak.