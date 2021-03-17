Murat Kekilli sokaklarda yatmış! Ünlü sanatçının fakirlik itirafları
Murat Kekilli, müzik yaşamındaki yaşadığı zorlukları anlattı. Polis baskınını sokakta kaldığı yılları anlatan Murat Kekilli'nin sözleri herkesi şaşırttı.
52 yaşındaki rock müziğin başarılı ismi Murat Kekilli, Velhasıl programına konuk oldu. İlk albüm sürecinde yaşadığı zorlukları ve Murat Göğebakan'la tanışma sürecini anlatan Kekilli, herkesi duygulandırdı. Bir döneme damga vuran Murat Kekili, şöhret olmadan önce sokakta kaldığını söyledi... İşte Murat Kekili'nin yokluk günlerinin hikayesi:
İlk albüm denemesi sürecinde yaşadığı zorlukları Kekilli "Unkapanı'nda yoğun bir koşturmacamız var. Kimse bize albüm yapmıyor. Yüzümüze bakmıyor. Otelde kalıyoruz ama iki gün kalıyoruz iki gün dışarıdayız. Paramız oldukça otelde kalıyoruz. Para yoksa dışarıda kalıyoruz." sözleriyle anlattı.
Yapımcı ile tanışma sürecini Kekilli "O günlerde bir yapımcı 'sana albüm yapmak istiyorum ama güçlü firma değilim' dedi. Bende o zaman 'olsun neyi ne kadar yapabiliyorsan olur' dedim. Stüdyoda kıt kanat imkanlarla kayıt yaptık. Gitar çaldıracak paramız yok. Kuyumcu bir arkadaşla tanıştık. Kuyumcu arkadaş gitarı çaldı." diyerek bahsetti.
Stüdyoda aranjörlük deneyimini anlatan Kekilli "Hiçbir aranjörlük deneyimim yok. Bana tarif ettiler o şekilde aranje yaptım. Tarif üzerine aranjör oldum. O zor koşullarda bir albüm ortaya koyduk. İyi kötü bir şey başarmıştık." dedi.