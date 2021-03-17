Murat Kekilli sokaklarda yatmış! Ünlü sanatçının fakirlik itirafları

Yapımcı ile tanışma sürecini Kekilli "O günlerde bir yapımcı 'sana albüm yapmak istiyorum ama güçlü firma değilim' dedi. Bende o zaman 'olsun neyi ne kadar yapabiliyorsan olur' dedim. Stüdyoda kıt kanat imkanlarla kayıt yaptık. Gitar çaldıracak paramız yok. Kuyumcu bir arkadaşla tanıştık. Kuyumcu arkadaş gitarı çaldı." diyerek bahsetti.