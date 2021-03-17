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Kuşadası'nda döviz bürosu çalışanı Berk Ergier evden çıktı ve kayboldu! Ailesi 'kaçırıldı' diyor

AYDIN’da 'işe gideceğim' diyerek evden çıkan 36 yaşındaki döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'den haber alınamıyor. Ergier'in kaçırıldığını düşünen ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Müge Anlı da devreye girdi...

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Aydın Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Berk Ergier, dün saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen Ergier'in iş yerine gelmemesinden endişelenen arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

Cep telefonu da kapalı olan Berk Ergier'den 24 saat boyunca haber alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

Kaçırılmış olabilir

Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini söyledi. Ergier, "Berk, geride hiçbir not bırakmadan ortadan kayboldu. Çalıştığı döviz ofisinde nakit akışından sorumlu olduğu için birileri tarafından alıkonulduğunu düşünüyoruz. Kocamı görenlerin acilen bizle iletişim kurmalarını istiyoruz" dedi.

Yakınları, Berk Ergier'in bulunması için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, yardım çağrısında bulundu.

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