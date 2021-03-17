HDP'ye kapatma davası için kim ne dedi?

HDP'ye yönelik olarak Yargıtay tarafından açılan kapatma davasıyla ilgili farklı çevrelerden çok sayıda yorum yapıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya hukukçulardan da ilk tepkiler geldi.

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CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Ümit Kocasakal, "HDP, HDP olduğu için değil, Anayasa'nın 68. maddesinde yasaklanan eylemlerin odağı haline geldiği için ve aynı hükümleri içeren Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılıktan dolayı kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Avukat Yasin Şamlı da yine CNN Türk'te davayı şu ifadelerle değerlendirdi;

Mahkeme muhtemelen raporunu hazırlayacak, kamuoyu da rapor hakkında bilgilendirilir. Sonra üyeler görüşecek. Sonuç itibarıyla AYM bir karar verecek. HDP gerçekten terör örgütüyle arasına bir mesafe koyabilmiş olsaydı keşke ve Türkiye'nin partisi olma yolunda ilerleme kaydedebilmiş olsaydı. Hukuki anlamda baktığımızda, kamu güvenliğinin, sağlığının, ahlakının, gerekçe olarak bunların ifade edildiğini görüyoruz.

Kapatma davası için kim ne yazdı?

Öte yandan HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin çok sayıda siyasetçi ve gazeteciden de peş peşe paylaşımlar geldi. İşte o isimlerden bazıları ve yaptıkları açıklamalar...

Mustafa Destici; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kapatma davası gerekçeleri apaçık ortadadır. Zaten HDP'li yöneticiler ve sözde milletvekilleri de bunu reddetmemekte,ısrarla pkk,pyd,ypg vb. hain ve katil terör örgütlerinin sözcülüğünü yapmakta, sırtlarını onlara dayayarak siper olmaktadırlar.

Emin Pazarcı: Nihayet... Garabet sona erdi. T. C. Devleti, insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğunu gösterdi. HDP hakkında kapatma davası açıldı. Millet de rahatladı. Kendi ülkesine savaş açan bir terör örgütünün destekçilerinin TBMM'de olması ağırına gidiyordu çünkü!

Barış Atay: HDP’ye kapatma davası açılması ile AKP-MHP’nin demokrasicilik oyunu da sonunda bitti. Artık herkes için neyin içinde olduğumuz netleşmiştir. Bu açık faşizm dönemini dayanışarak, omuz omuza aşacağız ve bu faşist bloğu tarihin çöplüğüne göndereceğiz...

Ahmet Davutoğlu; "Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız." dedi.