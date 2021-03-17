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İspanya koronavirüste dördüncü dalga alarmı veriyor

Demirören Haber Ajansı

İspanya Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakaların yükselişe geçtiğini belirterek 4'üncü dalgaya karşı İspanyolları uyardı.

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan 4'üncü dalga uyarısı geldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, ülkede koronavirüs salgınının 4'üncü dalgasının mümkün olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Simon, "İspanya'da salgında 4'üncü dalganın gerçekleşmesi mümkün. İspanya'daki aşılanma kampanyasının göstereceği ilerleme olası bir 4'üncü dalganın meydana gelmesini önlemede kritik bir rol alacak” denildi.

İspanya'da son açıklanan verilere göre; toplam 3 milyon 200 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam 72 bin 500'den fazla kişi de hayatını kaybetti.

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