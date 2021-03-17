Canan Kaftancıoğlu, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'na sahip çıktı
Terör propagandası suçu nedeniyle vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nu savunan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu söyledi.Abone ol
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda terör propagandası suçundan hakkında verilen kesinleşmiş ceza kararı okunmasıyla vekilliği düştü.
Tüm vekillik özelliklerini kaybeden Gergerlioğlu'nun Genel Kurul'u terk etmeyi reddetmesiyle Meclis'te yaşanan gerginlik sürüyor.
HDP'li vekiller, TBMM çatısı altında Gergerlioğlu için direniş kararı alıp, terör sloganları atmaya başladı.
İlk destek Kaftancıoğlu'ndan
Gergerlioğlu'na ilk destek CHP'den geldi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'da Gergerlioğlu için düzenlenen kampanyaya katıldı.
AK Parti iktidarını suçlayan Canan Kaftancıoğlu, "Anayasaya aykırı bir şekilde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle, TBMM'ye bir kara daha çalındı." dedi