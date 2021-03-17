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İstanbul'da kanserim diye evden kaçan kadının ihaneti yıllar sonra ifşa oldu

İSTANBUL 'da yaşayan N.Ç, “Beynimde tümör var” diyerek 2013’te tedavi için başka bir şehre gitti. Ancak N.Ç.'nin kanser olmadığı ve 8 yıldır başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı.

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İstanbul’da meydana gelen olayda tekstil atölyesi işleten H.Ç. (47) ile N.Ç. (40) 1998 yılında evlendi. Çiftin 3 çocukları oldu. H.Ç.’nin İstanbul Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davasının detaylarına göre, N.Ç., 2013 yılında beyninde tümör olduğunu ve Tekirdağ’da tedavi olacağını söyleyip yanına küçük kızını da alarak evden ayrıldı.

N.Ç. yanına gelmek isteyen eşi ve çocuklarına her seferinde “Beni bu halde görmenizi istemiyorum” dedi. Sözde hastane ortamından fotoğraflar da gönderdi. H.Ç. eşine düzenli olarak bankadan para gönderdi, iki üç ayda bir eve geldiğinde de elden para verdi.

Büyük oğlu fark etti
Çiftin büyük oğlu R.Ç. annesine bankadan gönderdikleri paraların Tekirdağ’dan değil de İstanbul Etiler’den bir bankadan çekildiğini fark etti. R.Ç. annesini görüşmeye ikna edince İstanbul’da bir eve çağırıldı. R.Ç. orada annesinin, yaşlı anne ve babasıyla yaşayan bir adamla karı-koca hayatı yaşadığını gördü.

‘5 yıllık kocasıyım’ dedi
Davada tanık olarak dinlenen R.Ç. yaşadıklarını şöyle anlattı: “Annem bize kafasını kazıtmış fotoğraflarını gönderirdi. Kendisini ziyaret etmek istediğimizde bizi engellerdi. Anneme toz konduramazdım. Sonra internet bankacılığından gönderdiğimiz paraları sorguladım. Paralar Tekirdağ’dan değil Etiler’deki bir bankadan çekilmişti. Annemi aradım. Bulunduğu evi söyledi. Eve gittiğimde kız kardeşimin yanında yaşlı bir çift vardı. Sonra başka bir adam geldi. Kim olduğunu sordum. ‘5 yıllık kocasıyım’ dedi. O adam, annemin babamla boşanma sürecinde olduğunu biliyormuş. Küçük kardeşim de o adama ‘Baba’ diyor.”

''İlgisini çekmek için gittim''
Eşinin hastalık yalanını oğlundan öğrenen H.Ç. boşanma davası açtı. Çocuklarının velayetini isteyen H.Ç., bugüne kadar eşine tedavi için gönderdiği 400 bin TL ile 250 bin TL manevi tazminat talep etti. N.Ç. davaya verdiği yanıtta, H.Ç.’nin kızı doğduktan sonra kendisinden uzaklaştığını, bilgisayar başında sabahlamaya başladığını iddia ederek, “Boşanmak istediğimde ölümle tehdit edildim. Belki benimle ilgilenir diye bir ailenin yanında yatılı bakıcı olarak çalışmaya başladım. Çocuklarımın velayetini ve 400 bin TL tazminat istiyorum” dedi.

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