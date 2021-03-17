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Antalya'da köpek balığı ölüsü sahile vurdu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpekbalığı ölüsü sahile vurdu. Köpek balığı ölüsü incelemenin ardından gömüldü.

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ANTALYA Finike'de tarihi fenerin bulunduğu mendirek sahiline sabah erken saatlerde köpekbalığı ölüsü vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sahile gelerek incelemede bulundu.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan köpekbalığının türünün sivri burun cam göz olduğu belirlendi. Açlıktan ölen balığın denizdeki fırtına ile sahile vurduğu tahmin ediliyor.

Belediye ekipleri tarafından güçlükle karaya çıkarılan köpekbalığı, incelemenin ardından forklift yardımıyla götürülerek gömüldü.

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