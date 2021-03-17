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PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığınca ikna çalışması sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 4 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 35'e ulaştı.

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