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600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı istendi

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, aralarında Mithat Sancar, Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu 600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı istendi. İddianamedeki HDP'ye verilen hazine yardımlarının durdurulması da yer alıyor.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

600'den fazla isme siyaset yasağı
İddianamede, 600'den fazla HDP'li hakkında siyaset yasağı isteniyor.

Siyasetin dışında bırakılması istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan ve Mithat Sancar da var.

Terör örgütü PKK'yı övücü açıklamalar yapanlar, terörist cenazelerinde tabut omuzlayanlar da siyaset yasağı istenen isimler arasında.

Mal varlıklarına tedbir
İddianamedeki başka bir ayrıntı ise, HDP'ye verilen hazine yardımlarının durdurulması. İddianamede, HDP'nin tüm mal varlıklarına tedbir konulması da istendi

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