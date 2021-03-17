Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP'li Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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'Terör propagandası yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, kararın ardından HDP'li vekiller ile protesto eylemi gerçekleştirmişti.

HDP'ye geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha gördük"

Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi