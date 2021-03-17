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Türkiye 17 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, can kaybı 29 bin 696 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mart 2021 Çarşamba günü verilerine göre; son 24 saatte 167 bin 526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 869 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 73 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e çıktı.

Toplam test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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