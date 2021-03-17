BIST 1.562
DOLAR 7,52
EURO 9,01
ALTIN 422,25
HABER /  EKONOMİ
ADV Türkiye'nin en çok tercih edilen beta glukanı

FED politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Abone ol

ABD Merkez Bankasından (FED) yapılan açıklamada; faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada; bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.

Açıklamada; federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bankanın varlık alımını sürdüreceğine de işaret edilen açıklamada; hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde 'önemli ölçüde ilerleme' kaydedilene kadar devam edileceği bildirildi.

Açıklamada; komitenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci dünyaevine girdi
HDP'ye kapatma davası için kim ne dedi?
HDP'ye kapatma davası açıldı! Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?
İspanya koronavirüste dördüncü dalga alarmı veriyor
İstanbul'da kanserim diye evden kaçan kadının ihaneti yıllar sonra ifşa oldu
Dünyadaki aşıyla tetiklenen koronavirüs antikorlarına sahip ilk bebek doğdu
Canan Kaftancıoğlu, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'na sahip çıktı
Çorum'da boşanma davasından çıkan koca eşinin bulunduğu otomobile ateş açtı
Yorumlar