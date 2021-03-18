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HABER /  DÜNYA

Koronavirüs tedbiri! KKTC’den tüm Afrika ülkelerine uçuş yasağı

İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan uçuş kısıtlamalarını genişleterek Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya'nın yanı sıra tüm Afrika ülkeleri de kısıtlama uygulanan ülkeler listesine ekledi.

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Corona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonları dünya genelinde yayılmaya devam ederken KKTC yeni mutasyonlar ile mücadele amacı ile uçuş kısıtlamalarını genişletme kararı aldı.

KKTC hükümeti, genişletilen uçuş kısıtlamaları kapsamında birçok ülkeyi kısıtlı ülkeler listesine ekledi. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya'nın yanı sıra tüm Afrika ülkeleri de kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi.

KKTC Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 14 gün içerisinde Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildisi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Guney Afrika, Guney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adalari, Cauta, Fransiz Guney ve Antartik Adalari, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adalari, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha’da bulunan kişilerin KKTC'ye girebilmeleri için gerekli şartlara değinildi.

Bakanlık, söz konusu ülkelerden gelen yolcuların KKTC vatandaşı olmaları, KKTC vatandaşı anne veya babaya sahip olmaları, KKTC’de iş kurma, ikamet ve çalışma izni sahibi olmaları, KKTC’deki üniversitelerde eğitim görmeleri, KKTC’de ev sahibi, kiracı olmaları veya son 12 ayın 6 ayını KKTC’de geçirmiş olmaları halinde, 14 gün karantina şartı ile KKTC’ye girmelerine izin verileceğini belirtti.

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