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ABD'de 8 kişinin öldüğü saldırının nedeni: Irksal değil cinsel tutkular

İhlas Haber Ajansı

ABD'de 3 ayrı masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, 21 yaşındaki zanlının saldırıyı gerçekleştirme nedeninin, "cinsel tutkuları" olabileceği belirtildi.

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ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinin Cherokee ilçesinde 3 farklı masaj salonuna peş peşe gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma hızla devam ediyor. Toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında açıklama yapan kent ve eyalet yetkilileri, yaşanan olaya ilişkin ve soruşturmada elde edilen yeni bulgular hakkında basın toplantısı düzenledi.

Yetkililer, 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'un saldırıyı “ırksal” nedenlerle değil, “cinsel tutkuları" nedeniyle işlemiş olabileceğini ifade etti.

"Bir çıkış noktası..."
Cherokee County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Long'un saldırıyı düzenlediğini itiraf ettiği belirtilerek, “Long, Cherokee County ve Atlanta'daki cinayetleri itiraf etti. Long, müfettişlere masaj salonlarını cinsel tutkusu için bir çıkış noktası sağlamakla suçladığını söyledi." ifadelerine yer verildi.

"Seks bağımlısıyım"
Long polise verdiği ifadesinde "seks bağımlısıyım" dedi ve saldırıyı ırkçı bir motivasyonla gerçekleştirmediğini iddia etti. 21 yaşındaki Long aynı ifadesinde masaj salonunda çalışan kurbanların kendisi kışkırttığını öne sürdü.

Şerif Ofisi yetkilileri, saldırganın Florida'da da benzer bir saldırı planladığını bildirdi. Zanlının salonların kendisine sunduğu cazibeyi ortadan kaldırmaya çalıştığından şüphelendiklerini aktaran yetkililer, saldırıya uğrayan salonların müşterilerine cinsellikle ilgili bir tür hizmet sunup sunmadığının ise henüz tespit edilmediğini belirtti.

Daha fazla saldırı
Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms yaptığı açıklamada, zanlı Long'un daha fazla saldırı gerçekleştirmek için Florida'ya bir gezi planladığına inanıldığını kaydetti.

ABD
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