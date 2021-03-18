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Mersin'den MHP kurultayına gidiyordu! Eski Başkan Şevket Can kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'in Tarsus eski Belediye Başkanı Şevket Can, MHP kurultayı için Ankara'ya giderken aracıyla kaza yaptı. Kazada eski başkan ile eşi hafif şekilde yaralandı.

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Tarsus'un eski Belediye Başkanı Şevket Can, kullandığı 33 NES 33 plakalı aracıyla otoyolda aracının kayması sonucu bariyerlere çarptı. Can ve yanında bulunan eşi Öznur Kara Can’ın hafif yaralandığı kaza sonrası araç ağır hasar aldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen Can ailesi kazadan sonra Tarsus’a geri döndü.

Başkan Şevket Can, kaza sonrası sosyal medya hesabından, "Sevgili hemşehrilerim, eşimle birlikte Ankara'ya giderken geçirmiş olduğumuz trafik kazası sonucu aracımızda maddi hasar meydana gelmiş olup, çok şükür sağlığımız yerindedir. Arayan, mesaj atan ve dualarını esirgemeyen tüm sevenlerimizden Allah razı olsun" paylaşımında bulundu.

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