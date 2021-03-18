Türk Tabipleri Birliği'nden HDP'li Gergerlioğlu'na destek

Terör propagandası nedeniyle 2 yıl hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir destek de Türk Tabipleri Birliği'nden geldi.

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Terör propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkındaki mahkeme kararının TBMM Genel Kurul'da okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu'na muhalefet cenahından birçok destek mesajı gelirken, Türk Tabipleri Birliği de internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye aleyhinde her konuda öne çıkan, terör örgütleriyle mücadelede her seferinde aleyhte söylemler üreten TBB'nin, meslektaşları Gergerlioğlu hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu savunan açıklaması şöyle:

"HDP Kocaeli Milletvekili ve meslektaşımız Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

"İfade özgürlüğü suç sayıldı''

İfade özgürlüğü kapsamında bir sosyal medya paylaşımı bahane edilerek Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından 19 Şubat'ta onanmış ve geçen hafta Meclis'e ulaşmıştı. Son yıllarda seçme-seçilme hakkına, seçmen iradesine saygısızlık, demokrasiye darbe niteliğinde uygulamalar, benzeri kararlarla pek çok insan hakkında cezalar verilmekte ve toplumu sessizleştirmek için yargı eliyle yıldırma uygulanmaktadır.