BIST 1.564
DOLAR 7,52
EURO 9,00
ALTIN 421,05
HABER /  GÜNCEL

Türk Tabipleri Birliği'nden HDP'li Gergerlioğlu'na destek

Terör propagandası nedeniyle 2 yıl hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir destek de Türk Tabipleri Birliği'nden geldi.

Abone ol

Terör propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, hakkındaki mahkeme kararının TBMM Genel Kurul'da okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

Gergerlioğlu'na muhalefet cenahından birçok destek mesajı gelirken, Türk Tabipleri Birliği de internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye aleyhinde her konuda öne çıkan, terör örgütleriyle mücadelede her seferinde aleyhte söylemler üreten TBB'nin, meslektaşları Gergerlioğlu hakkındaki kararın hukuk dışı olduğunu savunan açıklaması şöyle:

"HDP Kocaeli Milletvekili ve meslektaşımız Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

"İfade özgürlüğü suç sayıldı''
İfade özgürlüğü kapsamında bir sosyal medya paylaşımı bahane edilerek Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararı, Yargıtay tarafından 19 Şubat'ta onanmış ve geçen hafta Meclis'e ulaşmıştı. Son yıllarda seçme-seçilme hakkına, seçmen iradesine saygısızlık, demokrasiye darbe niteliğinde uygulamalar, benzeri kararlarla pek çok insan hakkında cezalar verilmekte ve toplumu sessizleştirmek için yargı eliyle yıldırma uygulanmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı! 4 kişi öldü
Malatya'da dernekten silah sesleri yükseldi: 1 ölü 2 yaralı
Hasan Şaş ortalığı birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım
Pandemi dönemi acil servislere şiddet nedeniyle gelen vakalar 2 kat arttı
Manisa'da fidan dikmek istedi toprağı kazınca şok oldu! Gören telefona sarıldı
ABD'de 8 kişinin öldüğü saldırının nedeni: Irksal değil cinsel tutkular
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı bugün! Faiz artışı bekleniyor
Wi-Fi ağında ortaya çıktı mesajı kim attı? Her satırı korkunç cinayet
Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo
13 yaşında büyük yetenek! Kemancı Rüya 3 ülkede katıldığı yarışmalarda başarı elde etti
Yorumlar 2 yorum